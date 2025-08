A reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai acolher, a 26 de setembro, às 14:30, a conferência ‘Cinquenta anos de docência: fatores de mudança e diálogos intergeracionais’.

A conferência, organizada com o apoio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), integra o ciclo de conferências “Comparativamente”, da Secção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE-SEC) e será proferida por Amélia Lopes, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

A participação é gratuita mediante inscrição prévia através do formulário disponível em https://forms.gle/U74svfCYcg6f2YWv5. No ato de inscrição, os interessados deverão selecionar a modalidade de participação (presencial ou on-line).

Com início em abril de 2025, o ciclo ‘Comparativamente’, da SPCE-SEC reúne académicos, investigadores, professores e estudantes interessados nas dinâmicas da educação em contextos variados, nacionais e internacionais, regionais e locais.

Cada sessão é uma oportunidade para discutir temas emergentes, locais e globais, refletindo sobre práticas educativas e pedagógicas, políticas públicas de educação e desafios e oportunidades para a educação nos diferentes países e regiões, com um olhar particular para Portugal.