O reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, sublinhou hoje, na abertura do congresso global dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira, a importância histórica da educação e da literacia para a afirmação da Região no contexto nacional e internacional.

“A Madeira teve, nestes 600 anos, uma experiência única na Europa Ocidental, iniciando um processo de povoamento e instalação das principais instituições de organização social, política e religiosa”, referiu, apontando o ensino como eixo fundamental desse processo. O reitor destacou a confluência entre “organização religiosa e organização de ensino” e lembrou que colégios como os Jesuítas, o Salesiano ou outros estabelecimentos marcaram de forma singular o percurso educativo da ilha.

Foi através do ensino, afirmou, que “se formaram as classes dirigentes e as elites da Madeira” e que a literacia consolidou o desenvolvimento da Região ao longo do tempo.

Num tom mais reflexivo, Sílvio Fernandes lembrou que a Madeira “foi sempre, desde a sua origem, um lugar de chegada e partida” e que, apesar de uma fase em que o transporte aéreo desviou fluxos, a ilha está hoje “novamente no centro do mundo”, graças ao conhecimento e à tecnologia. “Qualquer informação, qualquer conhecimento também passa pela Madeira”, disse, referindo o contributo das escolas, da Universidade e das empresas tecnológicas instaladas na região.

O reitor terminou com um apelo à valorização do conhecimento, defendendo que “temos de aproveitar essa centralidade para continuarmos a ser bons”. “Façamos por isso e seremos reconhecidos como tal”, concluiu.