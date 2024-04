Está de regresso no próximo 13 de Abril ao restaurante Il Gallo d’Oro, do The Cliff Bay, que conta com estrelas Michelin e Estrela Verde, a iniciativa ‘Duetos, na qual o chef Benoît Sinthon receberá Vasco Coelho Santos, do restaurante Euskalduna Studio, no Porto, também com uma estrela Michelin.

Este será, portanto, um jantar a quatro mãos, que promete uma experiência gastronómica cheia de sabor.

Benoît Sinthon trará à mesa uma seleção de pratos, onde se destaca o bife premium com cogumelos morilles e ragu primavera, bem como uma das suas criações de assinatura com foie gras, ananás e bolo de mel, ao passo que Vasco Coelho Santos irá focar-se nos produtos do mar de alta qualidade, entre os quais o caviar, presente no prato takoyaki de gamba e carabineiro, e ainda a enguia com kvass.

No total são 9 os momentos gastronómicos (295€ por pessoa, bebidas não incluídas), com a opção de elevar a experiência com uma harmonização de vinhos (155€ por pessoa).

As reservas podem ser feitas através do e-mail restaurant.tcb@portobay.pt ou do telefone 291 707 700.