Esta manhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo, por conta do calor, para as regiões montanhosas da Região, a vigorar até às 18h00 de amanhã. Entretanto, o aviso foi alterado para laranja, devido aos valores muitos elevados de temperatura máxima.

Já costa sul da Madeira permanece sob aviso amarelo até a tarde desta terça-feira.