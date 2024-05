O programa comemorativo do Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado a 12 de maio, teve início hoje, na Madeira, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, esteve presente na cerimónia de abertura. Sublinhou a importância dos enfermeiros no Sistema Regional de Saúde e agradeceu-lhes “a excelência dos cuidados que prestam à população residente e visitantes”.

Na RAM, existem cerca de 2300 enfermeiros, destes 2042 desempenham funções no Sesaram.

O governante elogiou a capacidade de reposta e de adaptação dos enfermeiros nos vários momentos, nas situações do dia a dia e nas situações de exceção.

Falando do futuro, lembrou a construção das novas Unidades, o Hospital Central e Universitário da Madeira e a Unidade de Saúde Local do Porto Santo, e as novas tendências do futuro da Saúde, desafiando os enfermeiros a fazer parte desta realidade, com mais “capacitação, valorização, humanização, inovação e solidariedade”.

“Temos um Serviço Regional de Saúde mais confiável e mais robusto graças a todos vós”, disse.

Lembrou ainda os investimentos realizados na carreira de enfermagem nos últimos anos. “Respeitamos e valorizamos os profissionais de enfermagem e vamos continuar a investir neste grupo profissional para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde”, sublinhou.

José Manuel Ornelas, enfermeiro diretor do SESARAM, EPERAM, felicitou os enfermeiros por esta data e salientou a importância destes profissionais para uma resposta efetiva às necessidades de Saúde da população.

Tendo por base a mensagem do Internacional Council of Nurses para este ano ‘Os Nossos Enfermeiros. O Nosso Futuro. O Poder Económico dos Cuidados’, destacou a importância do investimento estratégico em enfermagem para a obtenção de benefícios económicos e sociais consideráveis para a população.

O Dia Internacional do Enfermeiro, criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros, celebra-se a 12 de maio, data que remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.