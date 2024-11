Região prepara rastreio da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

O Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é assinalado a 20 de novembro. Sendo a espirometria uma ferramenta essencial para o diagnóstico da doença, a Direção Regional da Saúde revela que “uma rede de espirometrias está a ser estabelecida na RAM, para a implementação de um rastreio organizado”.

A prevenção desta patologia também assume grande importância. Parar de fumar e/ou evitar a exposição ao fumo passivo, e proteger-se contra produtos químicos, pó e fumo em casa e no trabalho, são os conselhos deixados pela DRS.

O Dia Mundial tem por objetivo alertar para o perigo desta doença respiratória, cujos sintomas, segundo realça a DRS, “são muitas vezes desvalorizados e confundidos com um estado natural de envelhecimento”.

A tutela da saúde alerta que a “DPOC é atualmente uma das principais causas de morte em todo o mundo e é altamente prevalente na população em geral, particularmente em países com poucos recursos”, sendo estimado que três milhões de pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a esta doença.

Este número tende a aumentar devido ao envelhecimento da população e à exposição contínua a fatores de risco, como o fumo do tabaco, outras partículas e gases tóxicos inalados. A DPOC resulta de uma combinação de fatores de risco ambientais e genéticos, que ocorrem ao longo da vida, começando no útero e continuando durante a infância e a adolescência.

Em Portugal, e na Região Autónoma da Madeira (RAM), no ano de 2022, as doenças do aparelho respiratório foram a terceira causa de morte. Na Região, o número de óbitos por doença do aparelho respiratório foi de 435 óbitos correspondendo a 14.1% das causas de morte, nesse mesmo ano.

A Direção Regional da Saúde sensibiliza para o facto da DPOC ser uma doença crónica e progressiva, mas evitável e tratável que se caracteriza por falta de ar, produção crónica de expetoração e tosse e sensação de aperto torácico.

Em 2024, o tema do Dia Mundial da DPOC é ‘Conheça a sua função pulmonar’, e tem por objetivo chamar a atenção para a importância da medição da função pulmonar, pela técnica da espirometria.

As pessoas com 40 ou mais anos, fumadores ou expostos a fumos ou pó lesivos para aparelho respiratório, que apresentem tosse com expetoração e dispneia (dificuldade em respirar/cansaço), devem consultar o seu médico assistente ou um pneumologista para a realização de uma espirometria para despiste desta patologia.

“A espirometria é uma ferramenta essencial para o diagnóstico da DPOC, e uma rede de espirometrias está a ser estabelecida na RAM, para a implementação de um rastreio organizado da DPOC dirigido a fumadores e ex-fumadores”, revela a DRS.