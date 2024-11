A Madeira deveria ter mais mais aéreos para combate aos incêndios, como defendeu, esta manhã, em videochamada, José Costa Velho. Em declarações à Comissão de Apuramento de Responsabilidades sobre os Incêndios de agosto na Região, o responsável do Sindicato Nacional de Proteção Civil apontou ainda a necessidade de se tornar a profissão de bombeiros mais atrativa.

”Havia profissionais de primeira linha que estavam em casa”, denunciou.

Ainda sobre a intervenção inicial no combate aos incêndios, condenou que o número de elementos no terreno tenha sido muito reduzido e criticou o tardio pedido de ajuda do Governo Regional. “É na fase inicial que o ataque tem de ser feito e não quando já está tudo a arder”, afirmou ainda em resposta a várias questões que estão a ser colocadas pela deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. A comissão, recorde-se, é presidida por Sancha Campanella, também do PS.