As lojas da Região Autónoma da Madeira angariaram um total de 119.497 euros para a campanha de Natal da Missão Continente, sob o mote ‘Quando ajudamos, todos recebemos mais’, que se destinou a apoiar as pessoas e animais em situação de desamparo, seja psicológico, financeiro, social ou alimentar.

Em comunicado, o Continente refere que as lojas da Região Autónoma da Madeira estão a entregar os donativos recolhidos para as instituições locais, apoiadas pela Missão Continente, de forma a “agradecer simbolicamente a todos os clientes que contribuíram para a angariação de mais de 1,5 milhões de euros, para apoiar as mais de 750 instituições a nível nacional, que representam mais de 100 mil beneficiários em todo o país.”

A campanha, que decorreu 1 de novembro a 25 de dezembro de 2024 em todas as lojas, criou um movimento de apoio às comunidades em Portugal e deu oportunidade aos clientes de selecionar a causa que mais admiram, sabendo que estavam a ter um impacto direto na sua própria comunidade. Os clientes podiam também optar por contribuir a partir do Continente Online ou da aplicação Cartão Continente, usando o Continente Pay. Nestes dois casos, o valor total angariado foi partilhado entre todas as instituições.

“Todas as instituições selecionadas pela Missão Continente para este projeto têm uma ligação à marca, uma vez que beneficiam da doação de excedentes nas lojas Continente e desenvolvem o seu trabalho no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade de forma transversal, desde o apoio alimentar, à prestação de cuidados de saúde a pessoas seniores, ao desenvolvimento de atividades de cariz educativo com crianças e jovens e ao apoio aos animais desprotegidos”, lê-se na mesma nota.

Através das mais de 750 instituições sociais, ao todo, são impactados pela campanha cerca de 80 mil pessoas e 20 mil animais, acrescenta ainda, salientando que todas estas instituições foram avaliadas e escrutinadas pela ‘ENTRAJUDA’, para garantir que o apoio “chega mesmo onde é preciso”.

Todas as informações, assim como as instituições, podem ser consultadas no site missao.continente.pt e na aplicação do Cartão Continente.