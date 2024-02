Rastreio visual piloto chega a 2.000 crianças com 4 anos na Madeira

O Serviço Regional de Saúde da Madeira iniciou hoje um rastreio piloto de saúde visual infantil que vai abranger cerca de 2.000 crianças com 4 anos e permitir detetar os problemas do denominado “olho preguiçoso”.

“Este é um rastreio anual e mais uma medida no âmbito da prevenção secundária”, disse o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no arranque do projeto, no centro de saúde do Bom Jesus, no Funchal.

O governante referiu que este é um rastreio eficaz, que segue as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e permite identificar casos de erros refrativos e ambliopia (conhecido como “olho preguiçoso”), possibilitando o diagnóstico e tratamento atempado.

O projeto vai percorrer todos os concelhos da região, começa no Funchal, seguindo-se Santa Cruz e Machico e termina em Câmara de Lobos, adiantou o responsável.

Pedro Ramos referiu que estão a ser chamadas crianças com 4 anos, sendo o contacto telefónico feito pelo Centro de Rastreios da região.

O rastreio regista uma adesão na ordem dos 76% e permite detetar situações de crianças com este problema visual que são assintomáticas ou cujos familiares não identificaram a situação.