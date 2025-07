Os proprietários dos espaços de restauração na zona do Ribeiro Frio contestam o itinerário do Rali da Madeira. Em causa, está o encerramento de dois quilómetros da estrada entre o Poiso e o Cedro Gordo, que “no ano passado, foi um desastre” para os negócios. Se nada mudar, admitem fechar portas a 1 de agosto.

Este o assunto que faz a manchete do Jornal deste sábado. Mas outros assuntos ocupam ainda a primeira página do JM de hoje. A começar pelas ocorrências, saiba que no âmbito do combate ao tráfico de droga, a Polícia apanhou quatro suspeitos. Na Calheta, um jovem denuncia ser alvo de agressões bárbaras do pai.

Como é habitual às sextas-feiras, o Comando Regional da PSP divulgou, ontem, o balanço semanal da sinistralidade na Região. Foi uma semana negra, com duas mortes e 21 feridos em 62 acidentes.

A outro nível, conhece a paraguaia Myriam Wattiez que criou um perfume inspirado na ilha da Madeira? Então, saiba pormenores nas páginas 20 e 21. Outro assunto para ler e recordar, tem a ver com a lista telefónica das Páginas Amarelas que não já amarelam com o tempo. Desde 2015, que desapareceram em papel. Mas, o serviço continua vivo digitalmente.

Quando nasceu, em 1959, contava com 700 funcionários. Hoje, são 70 os funcionários que mantêm a rede de contactos atualizada.

Na edição de hoje, destaque ainda para um incidente entre um motorista de táxi e um de TVDE.

O secretário regional da Agricultura e Pescas está a preparar a certificação e o roteiro do artesanato.

Tudo isto e muito mais para conferir nas 40 páginas de jornal deste domingo.