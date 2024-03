Rafaela Fernandes sublinha importância do envolvimento dos jovens na proteção ambiental

Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, apelou, ontem, ao envolvimento de todos na preservação do património natural, na ocasião da 2.ª edição da Conferência Ecos Machico, promovida pela Associação Insular de Geografia.

Perante uma plateia composta por vários alunos, a governante reiterou a importância dos mais novos estarem comprometidos com a proteção do ambiente recordando também a iniciativa organizada pelo IFCN que juntou várias crianças no Ribeiro Frio no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore.

Uma iniciativa que surge integrada nas comemorações dos 25 anos da distinção da UNESCO à Floresta Laurissilva.

Tendo em conta esta distinção, a dirigente desafiou a Associação Insular de Geografia, particularmente ao seu presidente, Marco Teles, a “participar ativamente” nestas comemorações, elogiando o empenho e trabalho realizado pela Associação, nomeadamente a pertinência dos temas desta conferência.

Mas referiu Rafaela Fernandes que “reconhecimentos internacionais do nosso património natural servem a promoção do destino Madeira lá fora”. “Temos que ir à nossa floresta como se vai a um museu” expressou.