Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz em exercício, apelou hoje a todos os munícipes e população em geral para que visitem a Feira do Livro, que começou esta tarde, na promenade dos Reis Magos, onde vai estar até ao próximo domingo.

A sessão inaugural contou com a presença da poeta Filipa Leal, como escritora convidada, que ainda esta tarde vai iniciar a rubrica Conversa Literária.

A autora assistiu a uma leitura performativa do seu Manifesto pelos Leitores de Poesia, pelo ator Ricardo Brito.

Na plateia, crianças de escolas do concelho aplaudiram e avivaram o momento.

Quem também esteve na sessão foi a cantora Mafalda Veiga que amanhã, às 21h30, se apresenta em concerto, com o seu trabalho mais recente. Mafalda Veiga Trio vai dar a conhecer o álbum Geografia Particular. A entrada é livre.

No final da sessão, a poeta Filipa Leal foi presenteada, pela autarquia, com uma peça de cerâmica alusiva à boneca de massa do Caniço, uma obra do ceramista Miguel Sarda (Barro Cru). Milton Teixeira presidente da junta de freguesia do Caniço também apelou à participação da população.