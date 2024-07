Um homem foi hospitalizado em estado grave depois de sofrer um acidente de mota, esta madrugada, na Rua Visconde Cacongo, em Santa Maria Maior, onde compareceram as equipas de socorro e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Ao que tudo indica, a vítima terá perdido o controlo da motorizada, na qual era o único ocupante, e acabou por despistar-se.

Segundo uma fonte hospitalar, a vítima, de 41 anos, chegou a estar inconsciente, todavia deu entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça já consciente e devidamente imobilizado, com ferimentos graves na face. O homem foi socorrido no local por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).