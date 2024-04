O presidente do Governo regional e líder do PSD da Madeira discorda do nono lugar atribuído a Rubina Leal, nas listas do PSD/ CDS às eleições europeias.

Isso mesmo transmitiu ontem à direção nacional do partido, demonstrando o seu desagrado por as regiões autónomas não terem outro lugar com garantia de ser eleito. Ainda mais quando os governos das regiões são social-democratas e a importância geoestratégica que têm. Apesar de discordar com a nona posição, uma vez que já tinha afirmado que o partido na Madeira queria um lugar até à oitava posição, elegível, Albuquerque disse que fará campanha para as europeias. Para já e até 26 de maio, o foco é nas regionais, vincou. Miguel Albuquerque, que visitava uma empresa na área do crossfit, na estrada luso-brasileira, criada com apoios do CRIEE - Programa de criação de empresas e emprego, não quis prestar nenhum comentário, por outro lado, às críticas deixadas por Alberto João jardim, nos Açores sobre a abertura do PSD /Madeira a um acordo com o Chega.