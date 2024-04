A Biblioteca Municipal de São Vicente encheu-se de alegria para as comemorações do Dia Mundial do Livro. O dia foi marcado por um programa diversificado que cativou a atenção de crianças e adultos, promovendo o amor pela leitura e a criatividade.

A manhã foi dedicada aos mais pequenos, com a presença da creche de São Vicente e do infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada. As crianças assistiram, com grande entusiasmo, à narração do livro “O Amor nas Pequenas Coisas” de Stella J. Jones e de seguida colocaram mãos à obra para uma oficina de artes plásticas.

Na parte da tarde, foi a vez dos alunos do 4º ano da Escola Básica c/Pe e Creche da vila de São Vicente tomarem conta do palco. Estes pequenos artistas, apresentaram a peça de teatro “O Papagaio de Papel”, uma criação original com história e encenação da sua autoria.

De seguida, Bento Gouveia, o Diretor da Escola Secundária Dona Lucinda Andrade presenteou o público com uma viagem no tempo através das suas memórias. As suas histórias e vivências proporcionaram um momento de nostalgia trazendo também algumas gargalhadas.

Para fechar com chave de ouro, o autor Francisco Caldeira convidou o público a sonhar no mundo de “Lauri – A Fada da Madeira” transportando os presentes para um universo mágico, onde a imaginação não tem limites.

A vereadora da Educação e Cultura, Rosa Castanho, encantada com as magníficas histórias, surpreendeu as crianças do 4º ano com uma notícia maravilhosa: a Câmara Municipal de São Vicente irá editar o livro que elas criaram, o “Papagaio de Papel”. Uma

iniciativa que celebra o talento das crianças e incentiva a produção literária local, perpetuando a criatividade e a magia do Dia Mundial do Livro.