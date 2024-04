O Relatório e Contas de 2023 da Associação de Promoção da Madeira foi aprovado na Assembleia Geral que decorreu na tarde desta terça-feira no Funchal, aprovação que já tinha acontecido igualmente na reunião do Conselho Consultivo que teve lugar durante a manhã, indicou ao JM fonte oficial da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus, secretário regional e presidente da Associação de Promoção da Madeira (AP-M) destacou a unanimidade que existiu nas duas votações do documento e salienta o “resultado muito positivo” alcançado pela AP-M na execução elevada do orçamento de 2023. “O Relatório e Contas comprova que a Associação de Promoção tem cumprido o que está preconizado no plano de atividades e orçamento, colocando o foco sobre a comunicação do destino nos vários mercados”, referiu.

O governante sublinha que, a par e passo com a aprovação do relatório, os dados que nele estão vertidos são fundamentais para avaliar a concretização dos objetivos da Associação em termos do posicionamento do destino Madeira no que concerne a aposta reforçada na inovação e ampliação dos conteúdos; na atração e apoio a eventos de referência; assim como a presença em OTA’s (agências de viagens online) com atuação nos mercados prioritários e/ou de diversificação, entre outros

“O documento hoje aprovado mostra que, neste âmbito, a Madeira tem crescido em termos de promoção e comunicação, de campanhas e de presença em feiras e eventos, o que permitiu também uma execução de 99,56% do orçamento do ano passado”, refere.

Assim, para estes resultados muito positivos contribuíram as várias iniciativas da AP-M seja em termos de campanhas promocionais, de participação em eventos em todo o mundo ou mesmo de Fam e Press Trips.

Neste âmbito, foi dado a conhecer que, em 2023, a AP-M realizou 178 ações (mais 45% do que em 2022) no âmbito de campanhas co-branded em 23 mercados diferentes e, no que se refere ao apoio a tour operadores e a

companhias de aviação, foram formalizados 100 contratos (mais 2% do que em 2022) num investimento global de cerca de 3,4 milhões de euros.

No último ano foram promovidas 82 Fam Trips (mais 4% do que em 2022), num total de 761 participantes, sendo que foram promovidas 235 ações de Relações Públicas (mais 9% do que em 2022) que envolveram 762 pessoas de 21 nacionalidades. Estas geraram 2.608 notícias com um alcance de 6,4 mil milhões de leitores.

Relativamente às feiras e eventos, em 2023 a AP-M participou num total de 37 (mais 230% relativamente a 2022), sendo que foram apoiadas 40 iniciativas.

A título de curiosidade, foi ainda dado a conhecer que, o site oficial do destino, o VisitMadeira.pt, renovado no final de 2022, teve quase 11 milhões de novos utilizadores entre janeiro e dezembro de 2023, num total de mais de 18 milhões de sessões e de cerca de 39 milhões de page views.

Oito novos associados

Na Assembleia Geral da AP-M foi também aprovada a proposta de oito novos associados, nomeadamente das empresas: Fragrância Azul; Generousrain, S.A.; Faceta Discreta; Salty Trophy Unipessoal, Lda; Mayra Santos Unipessoal, Lda; Baía de Cortesia - Unipessoal LDA; Horizonte do Atlântico e OPULENTCOAST – LDA. Estes novos associados, empresas de diversas áreas de atividade, vêm agora se juntar aos 332 que atualmente fazem parte da AP-M.