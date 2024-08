A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, estiveram hoje junto das equipas de sapadores florestais e de alguns técnicos do IFCN para agradecer a todos os operacionais que estiveram envolvidos no combate dos recentes incêndios. Ontem, Rafaela Fernandes e Manuel Filipe já tinham estado no Posto Florestal do Poiso a agradecer aos elementos da Polícia Florestal.

Além das duas equipas de sapadores florestais do IFCN, o Corpo de Polícia Florestal, o Corpo de Vigilantes da Natureza e variados técnicos do IFCN estiveram no terreno realizando prevenção e combate aos incêndios.

A secretária regional salientou o profissionalismo de todos e o empenho abnegado na prevenção e no combate aos incêndios. Para tal, afirmou, contribuiu não só o espírito de missão de cada um dos elementos, como também a formação especializada dada pelo IFCN e os diversos equipamentos de que dispõem.