secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes esteve no encerramento da XII Mostra Regional da Truta e da Sidra e XXX Encontro de Grupos Culturais do concelho de Santana onde elogiou o trabalho da Casa do Povo de São Roque do Faial e o trabalho do seu presidente, Manuel Heliodoro.”Este é um excelente exemplo da importância das Casas do Povo em contexto social e cultural como o da freguesia de São Roque do Faial. É um bom exemplo de liderança e acima de tudo dedicação à sua freguesia”, disse a secretária regional.

Na ocasião, Rafaela Fernandes felicitou todos os agricultores que têm contribuído para o aumento da produção da sidra regional que hoje já é reconhecida internacionalmente e reiterou o compromisso do Governo Regional em apoiar o sector, não só em eventos, mas no acompanhamento cada vez maior das equipas técnicas da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

“Vamos continuar a apoiar a Agricultura cientes que ao consumirmos o que é nosso estaremos a ajudar os nossos agricultores” concluiu a governante.