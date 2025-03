Na sessão solene do aniversário da freguesia de São Roque, a comemorar o aniversário do passado dia 3 de março, Rafaela Fernandes, Secretária Regional da Agricultura, Ambiente e Alterações Climáticas do Governo Regional, enalteceu o trabalho das Juntas de Freguesia e destacou a importância da proximidade na gestão autárquica.

Em declarações durante o evento comemorativo, que decorreu esta tarde, no Pavilhão de São Roque, a Secretária sublinhou que “nem sempre se tem consciência do trabalho que está por detrás da gestão de proximidade” e enalteceu o compromisso dos representantes locais, afirmando que “o Presidente da Junta e o seu executivo estão permanentemente dedicados à sua função, algo que merece reconhecimento e agradecimento”.

A governante aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho da Câmara Municipal, no apoio ás juntas, mencionando a diferença positiva que se tem verificado com as lideranças do Pedro Calado e, atualmente, da Cristina Pedra. “A atenção dada às Juntas de Freguesia tem sido notória e tem permitido um apoio mais eficaz e eficiente”, frisou.

No seu discurso, Rafaela Fernandes realçou os desafios recentes enfrentados pela freguesia de São Roque, nomeadamente os incêndios de fevereiro e os deslizamentos de terras sazonais. Destacou ainda a relevância do papel da Junta na coordenação com as entidades municipais e regionais em situações de emergência.

Rafaela Fernandes também abordou a vitalidade do movimento associativo local e a importância do trabalho cultural e recreativo realizado pela comunidade. “A dinâmica das freguesias está diretamente ligada à promoção do emprego e ao desenvolvimento económico local”, afirmou, referindo a necessidade de apoiar os pequenos comerciantes e empresários da região.

A Secretária Regional sublinhou, ainda, o papel crucial das instituições de ensino e dos serviços sociais no desenvolvimento das comunidades, enaltecendo o trabalho das escolas na formação dos jovens e a sua proximidade às necessidades locais.

Destacou, também, ainda a colaboração com entidades religiosas, afirmando que “as paróquias têm um papel fundamental na coesão social e no apoio à comunidade”.

No setor agrícola, Fernandes alertou para a necessidade de preservar as parcelas de terra com potencial produtivo, apelando a um maior investimento na agricultura familiar e na sustentabilidade rural. “Temos de garantir que nenhuma parcela com potencial agrícola se perde”, destacou, mencionando a importância da revisão do plano estratégico para a agricultura regional.