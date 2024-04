Na abertura da XXII Exposição Regional do Limão, na freguesia da Ilha, Rafaela Fernandes disse hoje que a associação da Agricultura ao Ambiente, plasmada na orgânica do Governo Regional, visa reforçar “a consciência de que não pode haver um divórcio” entre as duas áreas.

“Se temos, cada vez mais, uma agricultura de sucesso é porque nós temos um ambiente que permite uma agricultura de sucesso”, defendeu Rafaela Fernandes, secretária regional da Agricultura e Ambiente.

Nesta mostra do limão, a governante destacou a “persistência” dos produtores locais de limão, que “combatem” o que chega de fora. “Se nós defendermos aquilo que é nosso, significa que estamos a contribuir para a valorização do produto, mas, sobretudo, do rendimento e daqueles que se esforçam por garantir a produção”, justificou.

Rafaela Fernandes destacou ainda o processo de descentralização em curso na área agrícola, que aproxima as instâncias de decisão dos agricultores, deixando de ser necessário deslocações ao Funchal para fazer, por exemplo, candidaturas aos apoios existentes para o setor.