O SESARAM deu hoje as boas vindas a 15 novos médicos de Medicina Geral e Familiar, que iniciaram funções esta quarta-feira no serviço regional de saúde.

De acordo com uma nota do SESARAM, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, reuniu-se ontem com os novos profissionais, no Centro de Saúde do Bom Jesus, na companhia do presidente do conselho de administração do SESARAM, Herberto Jesus, do coordenador do ACES, Fábio Camacho, e dos diretores de Centro.

“A reunião teve como foco informar sobre a cultura organizacional, no sentido de alinhar as expetativas com a missão, valores e objetivos do Serviço de Saúde da RAM”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Na mesma nota é acrescentado que “os responsáveis aproveitaram a ocasião para dar as boas-vindas ao Serviço Regional de Saúde e para destacar a importância dos contributos de cada um dos novos médicos para a melhoria continua dos serviços prestados. O governante aproveitou para fazer um enquadramento do Serviço de Saúde da RAM e para abordar os desafios para o futuro.”

De acordo com o SESARAM, os recém-contratados especialistas vão integrar os Centros de Saúde do Arco da Calheta (Daniela Silva), do Bom Jesus (Ana Cristina Spínola), do Caniço (Clara Melim e Cláudia Rocha), do Curral das Freiras (Andreia Faria), do Estreito de Câmara de Lobos (Luís Filipe Teles), do Jardim da Serra (João Pedro Pereira), de Machico (Carlota Olim e Guida Santos), da Nazaré (Ricardo Pinto), USF da Ponta do Sol (Ana Carolina Chaves), do Porto Santo (André Rodrigues), dos Prazeres (Sandra Cró), da Ribeira Brava (Filipa Andrade) e de Santana (Carlos Fernandes).

“Com a entrada destes novos profissionais no Serviço Regional de Saúde, reforçamos a capacidade de resposta nos Cuidados de Saúde Primários, rumo a uma cobertura total de médico de família na Região Autónoma da Madeira. Refira-se que à população residente, acresce a população flutuante que beneficia igualmente da atividade assistencial nos Centros de Saúde, particularmente das consultas de Medicina Geral e Familiar”, lembra ainda a mesma nota.

No comunicado, o SESARAM reforça também que “os Cuidados de Saúde Primários são a porta de entrada no Serviço Regional de Saúde e têm sido merecedores de atenção e reflexão”, pois desempenham “um papel muito importante na proteção e promoção da saúde, na prevenção da doença, na diminuição de morbilidade e da mortalidade, e no aumento da sobrevivência da população”.