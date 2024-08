A Quinta da Caldeira - Centro de Equitação Terapêutica, com o intuito de continuar a contribuir para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem das crianças, através da brincadeira e de atividades lúdico-pedagógicas durante o período escolar, vai promover várias oficinas didáticas, no âmbito do programa ‘CRESCER A BRINCAR’ já desenvolvido pela referida instituição.

A primeira oficina terá lugar no dia 7 de setembro, pelas 16h00, e terá como objetivo a construção de “Carrinhos de cana”.

Estas atividades, para além da oficina, incluem o montar a cavalo e brincar na quinta. A criança irá construir o seu carrinho de canas e levará consigo para casa.

Poderá realizar a sua inscrição através do link:https://forms.gle/cErqn5gRr6hPEQHx9.