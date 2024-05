O Chega acusa o Governo Regional de “falta de honestidade” na gestão dos pagamentos do subsídio de insularidade aos funcionários da função pública da Ilha Dourada.

Para Miguel Castro, presidente do partido, esta situação está a afetar de forma negativa a qualidade de vida de muitas famílias, “que já têm de enfrentar, sem aquele apoio, os sobrecustos da dupla-insularidade”.

Em 2017, recorda o candidato, o Governo Regional comprometeu-se em repor o subsídio na sua totalidade, “mas tal não aconteceu, pois o orçamento regional desse ano não acomodou a despesa referente”.

Segundo o Chega, a situação mantém-se, e, apesar do governo já ter reposto cerca de metade do subsídio de insularidade, a outra metade continua por pagar e não existem quaisquer perspetivas sobre a partir de quando é que a situação será regularizada. Assim, volvidos sete anos, os trabalhadores da administração pública do Porto Santo continuam sem ver esse compromisso concretizado.

“Sabemos que, para o PSD, a palavra dada não é palavra honrada. Mas, já se passaram sete anos sobre o compromisso de repor a totalidade do subsídio de insularidade, e, até agora, nada foi feito”, aponta Miguel Castro, cabeça de lista do partido às eleições de 26 de maio.

A concluir, realçou os desafios únicos que confrontam a sociedade porto-santense e a obrigação do governo regional de criar condições para esbater as assimetrias naturais existentes.

“O Porto Santo enfrenta problemas únicos, que vão muito mais além das comunicações, transportes e acessibilidades. Ou o governo percebe isso e repõe um apoio que é necessário e junto ou continua a faltar à palavra e a dar a estas pessoas mais do mesmo. É pena, pois os cidadãos do Porto Santo merecem muito melhor”, rematou.