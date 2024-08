Pedro Fino realçou hoje, no Porto Santo, o papel que o Governo Regional tem tido no sentido de esbater as dificuldades impostas pela dupla insularidade. Destacou a Unidade Local de Saúde, em construção, e anunciou a criação de mais uma sala para o Pré-Escolar e Creche, no Campo de Baixo.

“O Governo Regional soube olhar com sensibilidade e decisão para o quadro de dificuldades acrescidas provocadas pela dupla descontinuidade territorial do Porto Santo e, em conformidade, tem vindo a dotar a ilha de infraestrturuas e dos meios humanos e técnicos necessários ao bem-estar da população”, considerou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, na sessão solene dos 28 anos de elevação da Vila Baleira a cidade.

Apesar das dificuldades, Pedro Fino disse que graças à intervenção do executivo regional “os padrões de qualidade de vida da população residente são idênticos aos dos demais concelhos da Região”.

Sobre a construção da Unidade Local de Saúde, disse que esta obra “coroará um ciclo virtuoso de construção de infraestruturas e equipamentos diversos, fundamentais do ponto de vista da sustentabilidade do seu desenvolvimento económico e social”. Esses equipamentos são, disse, “uma central dessalinizadora, que garante o abastecimento de água potável à população, uma gare aeroportuária à altura das necessidades da ilha, e um Porto de Abrigo ajustadamente dimensionado”.

Pedro Fino garantiu que o Governo Regional “vai continuar a fazer aquilo que lhe compete, no quadro das suas atribuições e responsabilidades”.

Da parte do Governo da República, espera que “se responsabilize e assegure, como deve, ligações aéreas, fluidas e suficientes, durante todo o ano, entre o Porto Santo e o Continente Português, e entre as duas ilhas da Região, em nome do principio da continuidade territorial, da coesão nacional, e da mobilidade que merecem ter os cidadãos portugueses aqui residentes”.