O PTP enviou às redações um comunicado onde diz considerar que as conquistas democráticas do 25 de Abril “estão ameaçadas pelas forças do passado” e “que teimam em ressurgir de novo através dos partidos reacionários que pretendem que tudo volte ao antigamente”.

“Consideramos que os dois grandes partidos do sistema o PS e o PSD transformaram a liberdade e a democracia conquistados pelos capitães de Abril numa nova ditadura de fachada democrática. Com a introdução em 1981 do código penal fascista pelos dois grandes partidos do sistema os cidadãos perderam o direito à liberdade de expressão. A sua participação cívica ficou bastante condicionada. Aparentemente anunciam que o cidadão vive em liberdade mas se de facto abrir a boca tem logo as pernas cortadas pelo tribunais pelo crime de difamação ou ofensa à pessoa coletiva.

Apesar de ter sido abolida a censura prévia ela agora voltou de novo pela mão das magistraturas fascistas que transitaram incólumes do Estado novo de sinistra memória para a nova ordem democrática conquistada com o 25 de Abril de 1974. Agora também o fascismo surgiu de novo aproveitando-se da desinformação do povo através dos media ao serviço do grande capital engana centenas de milhares de pessoas com a propaganda da extrema direita saudosistas de um passado negro do regime fascista do estado novo que querem de novo implantar-se no nosso país através dos partidos reacionários e de extrema direita que cada vez enganam mais pessoas e elegem cada vez mais deputados”, diz o documento.

Para José Manuel Coelho “está na altura da unidade de todos os democratas contra o fascismo que tomou conta dos tribunais e de Portugal e também dos partidos reacionários e fascistas de extrema direita que são de facto as maiores ameaças ao regime democrático saído da gloriosa revolução do 25 de abril que neste dia comemora o seu 50º aniversário. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais!”