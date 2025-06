O Partido Trabalhista Português veio esta tarde alertar para o facto do Orçamento Regional e o PIDDAR terem sido aprovados na generalidade, sem votos contra, com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Juntos Pelo Povo (JPP), do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal (IL). Acontecimento, que consideram inédito no Parlamento Regional.

“Nao me recordo qual foi a última vez que um Orçamento ter sido aprovado sem contestação e votos contra na Madeira”, disse Raquel Coelho.

A líder partidária diz que o caso torna-se mais insólito depois dos partidos da oposição terem chumbado o mesmo Orçamento de 2025 há escassos meses. “Tendo manifestado a sua incompreensão pela mudança de posição, quando se trata do mesmo documento”, indica.

Raquel Coelho questiona a razão dos partidos terem mudado o sentido de voto e pede explicações.

“Fica claro que afinal não existem bons ou maus orçamentos, o voto é decidido conforme o que convém aos partidos. Estamos perante a maior pirueta política da oposição dos últimos tempos”, disse Raquel Coelho.