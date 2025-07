O PTP (Partido Trabalhista Português) diz que os festejos no Chão da Lagoa “são a prova que a Madeira se transformou na República das Bananas”.

Numa nota emitida há instantes e assinada por Raquel Coelho, presidente do partido em questão, é referiu que “há um regime de imunidade na Madeira e o seu expoente máximo confirma-se com os festejos no Chão da Lagoa, quando o PSD é acusado de financiamento ilegal partidário no mesmo dia”.

No entender de Raquel Coelho, a Madeira “é um casto de estudo em termos políticos”.