PSP dá formação a 27 candidatos à obtenção de licença de uso e porte de arma de caça

O curso para obtenção de licença de uso e porte de arma de caça, que começou esta semana, está a ser frequentado por 27 candidatos, sefundo informou hoje o Comando Regional da PSP da Madeira, através de comunicado de imprensa.

“O curso iniciou-se com uma ação de formação técnica e cívica, onde são abordados temas relativos à tipologia das armas e munições autorizadas, regras de segurança, normas de conduta dos portadores de arma, primeiros socorros, entre outros”, lê-se na referida nota.

“Na próxima semana os candidatos irão realizar um teste teórico, um teste prático de reconhecimentos de armas e finalmente uma prova prática na carreira de tiro, onde os candidatos terão de demonstrar que conhecem os procedimentos de segurança, conseguem identificar e manusear em segurança as armas autorizadas e sabem executar o tiro para alvos selecionados”, acrescenta a PSP, recodando que “só podem tirar este curso os maiores de 16 anos, com o registo criminal limpo e que tenham residência em Portugal autorizada. Os menores que frequentam o curso, têm que ser autorizados e só podem caçar acompanhados por um responsável, maior de idade”.

A PSP recorda que está a decorrer até ao dia 24 de novembro, o período venatório para todas as espécies cinegéticas e posteriormente até ao dia 22 de dezembro, apenas para pombo da rocha e para o coelho bravo. Neste sentido, este órgão de polícia criminal, em conjunto com a Polícia Florestal, tem vino a desenvolvee várias ações para controlar esta atividade e para sensibilizar os caçadores para o cumprimento das regras e distâncias de segurança.

Este ano, através das equipas do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando da PSP da Madeira, já foram efetuadas 10 ações de fiscalização do ato venatório em toda a Região, “não tendo sido registadas quaisquer infrações, mas as mesmas foram decisivas para a vertente preventiva e para o esclarecimento e alerta para as regras a seguir”, adanta esta polícia.

A nível nacional, existem mais de 130 mil licenças de uso de arma de Tiro das Classes C e D para ato venatório. Na Madeira, são perto de mil os caçadores licenciados.