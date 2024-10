Miguel Albuquerque enalteceu, esta manhã, a importância dos psicólogos em todos os setores da sociedade. “Estes profissionais são cada vez mais importantes eu diria até imprescindíveis”, afirmou o presidente do Governo Regional, na sua intervenção na sessão de abertura do III Congresso de Psicólogos da Madeira, que decorre entre hoje e amanhã, no Centro de Congressos da Madeira.

O governante, o qual expressou um agradecimento ao bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) pelo trabalho que tem sido feito em conjunto com a Delegação Regional da Madeira da Ordem, destacou ainda o caminho percorrido por Renato Gomes Carvalho que se pautou por uma “fase de transição” e que levou a que os psicólogos madeirenses “tivessem cada vez mais relevância” no quadro da vida coletiva. “Este é um legado que deixa para o futuro”, referiu.

A finalizar, o chefe do executivo regional garantiu que o Governo Regional continuará a colaborar com a OPP, de modo a trabalhar para uma sociedade mais coesa, solidária e “mais saudável onde a qualidade de vida impera para todos”.