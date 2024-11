O deputado do PSD, Nuno Maciel, diz que o partido também está alinhado em devolver justiça aos docentes, mas que fá-lo-á com base na concertação.

Nuno Maciel referiu os 500 ME para a educação, aclarando que é a melhor forma de dizer que apostam neste setor e assumiram esse compromisso nesta legislatura, mas sabendo, de antemão, que ainda faltam dar respostas concretas.

É apreciado na generalidade o projeto de resolução, de autoria do CH, intitulado “Recuperação do Tempo de Serviço dos Docentes vindos do Ensino Privado na Região Autónoma da Madeira” e a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria da IL, intitulado “Altera o Decreto Legislativo Regional n.° 23/2018/M de 28 de dezembro de 2018”.