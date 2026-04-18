PSD/Madeira reúne XX Congresso Regional sem convites a dirigentes nacionais

Os sociais-democratas madeirenses reúnem-se hoje e no domingo, no Funchal, no XX Congresso Regional, que vai confirmar a reeleição do líder da estrutura partidária, Miguel Albuquerque, sem convites enviados a dirigentes nacionais por “desentendimentos pontuais”.
A reunião magna acontece um mês depois das internas, nas quais Miguel Albuquerque - que preside ao PSD/Madeira desde 2014, sucedendo a Alberto João Jardim – obteve, numas eleições sem adversário, 2.063 votos num universo de 2.098 votantes, segundo informação da estrutura regional do partido.
O congresso, o sétimo da liderança de Albuquerque, decorre sob o lema “Madeira: a nossa força”.
Esta semana, o também presidente do Governo Regional desde 2015 anunciou que não convidou ninguém da direção nacional para o encontro porque “a conjuntura não é adequada”, havendo um “desentendimento pontual” entre as estruturas.
“O que se tem passado nos últimos tempos não é adequado. Vamos ter de resolver estas questões primeiro, para depois termos uma reconciliação”, disse, precisando: “Tem a ver com uma questão em que tentaram humilhar os nossos representantes, mas quem foi humilhado não fomos nós.”
Albuquerque referia-se às declarações do líder parlamentar do PSD na Assembleia da República, Hugo Soares, em fevereiro, no âmbito de um debate sobre o subsídio social de mobilidade.
A 02 de março, o governante madeirense entregou, juntamente com a lista dos elementos dos órgãos do partido na região, a única moção de estratégia global que será apresentada no congresso, marcado para o Madeira Tecnopolo.
O documento, intitulado “Madeira Livre”, destaca a importância da “defesa intransigente e do reforço da autonomia regional”, e propõe uma nova fase para o partido, apostada no desenvolvimento económico e social do arquipélago.
Na lista para a Comissão Política Regional, Miguel Albuquerque integrou o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado, que, tal como o chefe do executivo regional, foi constituído arguido no âmbito de um processo judicial ainda em curso. Pedro Calado chegou a ser detido, quando ainda geria a autarquia.
Albuquerque também manteve José Prada como secretário-geral do PSD/Madeira.
Segundo o programa deste congresso, hoje tomam posse os elementos da Comissão Política Regional e do Secretariado eleitos, seguindo-se uma intervenção do líder.
De fora do arquipélago, apenas está prevista a presença de representantes do PSD/Açores.
Albuquerque apresenta depois a sua moção de estratégia global, acontecendo, após o intervalo para o almoço, a apresentação das propostas temáticas e de alteração dos estatutos, cujas propostas foram finalizadas até ao final do dia de sexta-feira e enviadas para os delegados.
Até ao final do primeiro dia do congresso devem ser entregues as candidaturas para a Mesa, o Conselho Regional e o Conselho de Jurisdição. A sessão de encerramento está marcada para as 11:30 de domingo.
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