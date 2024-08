PSD/Madeira realiza hoje tradicional ‘rentrée’ política na ilha do Porto Santo

Os sociais-democratas madeirenses realizam hoje, na ilha do Porto Santo, a tradicional ‘rentrée’ política, um momento para mobilizar o partido para os próximos desafios, sobretudo as eleições autárquicas de 2025.

Num ano marcado por eleições regionais antecipadas, que se realizaram em 26 de maio, na sequência da demissão do líder do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, constituído arguido numa investigação judicial relacionada com suspeitas de corrupção, os sociais-democratas pretendem “reforçar a união”.

O comício de hoje, que tem lugar no centro do Porto Santo, conta com diversas intervenções políticas, inclusive do líder regional, que, segundo a nota divulgada pelo partido, vai salientar que o PSD se mantém “na liderança governativa da região, tendo por base um Programa de Governo que beneficia a população em geral”.