O PSD/Madeira congratulou hoje o agendamento das Eleições Regionais antecipadas para o próximo dia 23 de março, decidido esta tarde em Conselho de Estado, salientando que tal “corresponde à urgência da realização deste ato eleitoral na Região e salvaguarda, desta forma, que o mesmo se promova no mais curto espaço de tempo possível, a bem da Madeira e de todos os Madeirenses”.

Em comuncido de imprensa, o partido sublinha “o facto destas Eleições permitirem, conforme era a expetativa do PSD/Madeira, a aplicação da nova Lei Eleitoral aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional e defendida, desde a primeira hora, por este Partido, contemplando-se, assim, dois aspetos que são fundamentais e da maior importância, designadamente o Voto antecipado em Mobilidade e a Paridade”.

A terminar, o “PSD/Madeira reitera, nesta oportunidade, a sua confiança na vitória a alcançar no próximo dia 23 de março, assim como na continuidade do projeto de governação em curso, assente na defesa da estabilidade, do progresso e do desenvolvimento da Região”.