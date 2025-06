O Grupo Parlamentar do PSD na Madeira solicitou, com caráter de urgência, audições na Assembleia Legislativa Regional ao presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, e ao diretor do Centro Regional da RTP Madeira, Martim Santos.

Em causa, alegadas alterações no modelo de funcionamento da RTP Madeira, incluindo uma possível transferência de meios e competências para Lisboa, mesmo que, por agora, de forma experimental, conforme evidenciado em comunicado do Grupo Parlamentar do PSD à imprensa.

Os social-democratas sublinham o papel histórico da RTP Madeira, desde 1972, na vida da Região e defendem a manutenção da sua autonomia e identidade local.