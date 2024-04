PSD enaltece programas habitacionais ajustados às necessidades da população

Foi elogios às medidas encetadas pelo Governo Regional para combater o desafio habitacional que o PSD deixou na sua iniciativa de hoje, encabeçada por Valter Correia.

Numa nota enviada à redação, e invocando os problemas na Habitação afetam a Região Autónoma da Madeira, o social-democrata congratulou a implementação “bem-sucedida” das políticas desenhadas pelo executivo madeirense, mais garantindo que o partido “sempre esteve atento aos atuais desafios enfrentados pela população e que tem como mote a procura de soluções para colmatar, ao máximo, estas dificuldades”.

”A habitação é um direito fundamental e uma das nossas maiores preocupações. Estamos empenhados em garantir que todos os madeirenses tenham acesso a uma habitação digna e acessível”, vincou, adiantando que o Governo de Miguel Albuquerque “tem trabalhado diligentemente para fortalecer as políticas habitacionais da Região, ao propor medidas diferenciadas para abordar essas questões de forma abrangente e eficiente”.

No entanto, de acordo com o candidato, “é crucial reconhecer que as necessidades habitacionais das famílias não são iguais e, portanto, exigem abordagens distintas e adaptadas. O PSD está empenhado em oferecer respostas concretas e eficazes para todos os estratos da sociedade madeirense”.

Para as famílias economicamente mais vulneráveis, o PSD defende a continuação do investimento na habitação social, outra grande aposta do partido segundo Valter Correia, uma vez que é “essencial garantir que todas as famílias tenham um lugar para chamar de lar, independentemente das suas condições financeiras”.

Já para as famílias que possuem casa própria, mas que enfrentam problemas de habitabilidade, o social-democrata recorda que existe o Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, que visa “proporcionar apoio para a reabilitação e melhoria das condições de habitação”.

Paralelamente, continuou, está implementado o programa Reequilibrar, que oferece apoio no pagamento das prestações bancárias, garantindo que estas não representem uma taxa de esforço insustentável para as famílias, e o Programa PRAHABITAR, recentemente alterado na Assembleia Legislativa da Madeira, que prevê apoios, tanto para a aquisição, como para o arrendamento, facilitando o acesso à habitação para um número significativo de famílias.