O PSD realizou, hoje, uma visita ao Centro Comunitário das Romeiras, um dos polos da Associação Garouta do Calhau, dedicado ao apoio a doentes com Alzheimer e pessoas com demência. O objetivo da visita foi destacar o elevado número de respostas sociais dirigidas às pessoas idosas e às suas famílias.

Em declarações reproduzidas em comunicado enviado pelos social-democratas, Claúdia Perestrelo, porta-voz da iniciativa, enfatizou a importância das respostas sociais oferecidas às pessoas idosas. “Nunca, como agora, houve tantas respostas sociais dirigidas a estas pessoas. [Temos], por exemplo, respostas como Centros de dia, Centros Comunitários, ajuda domiciliária, complementos de pensão ou de reforma.’’

Segundo a parlamentar, esta área é uma das grandes apostas do Governo Regional, pois ‘’tem vindo a desenvolver [um conjunto de respostas] ao longo do tempo, para precisamente ir ao encontro dos desafios do envelhecimento, porque o envelhecimento é uma evidência que a todos nos assiste diariamente.’’

Na ocasião, a social-democrata ressalvou, ainda, o papel das IPSS em complementar estas respostas e auxiliar as pessoas idosas e suas famílias. “Temos uma população cada vez mais envelhecida, temos pessoas que vivem cada vez mais tempo. (...) As IPSS, conjuntamente com o Governo Regional, complementam as respostas, auxiliam as pessoas idosas, dão este complemento de ação efetiva às famílias, porque também é isso que queremos: uma sociedade mais ativa, uma sociedade que seja capaz de dar respostas às pessoas que têm uma idade mais avançada, que já contribuíram, que já trabalharam e é com este propósito que vamos continuar a trabalhar também este tipo de respostas.’’

O PSD reafirma, assim, o compromisso de continuar a trabalhar neste tipo de respostas sociais, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e solidária.