Rui Marques (PSD), diz que Rafael Nunes (JPP), referiu “situações graves” no âmbito do diploma que se discute a esta hora no plenário em que o PS recomenda ao Governo Regional da Madeira a alteração da Portaria n.° 393/2020, de 3 de agosto, que limita o reconhecimento, na Região Autónoma da Madeira de mais Organizações de Produtores, pondo termo ao monopólio no setor regional da banana.

O social-democrata declarou, perante a Assembleia, que o setor da banana, em 2008, “atravessava uma grave crise e o setor estava em vias de se extinguir”.

“Era necessário o Governo tomar pulso nessa questão e a medida tomada foi a empresa GESBA”, que realçou ser pública, medida encontrada para salvar o setor.

Sobre a “gestão incompetente da GESBA”, trazida a plenário pelo parlamentar do JPP, Rui Marques (PSD), referiu em números que o ano passado bateu recordes de produção mas, a nível do volume de negócios, foi inferior aos 26 ME anteriormente registados.

“A produção de banana já ronda as 26 mil toneladas”, alertou.

“Em 15 anos, do mesmo universo de produtores, não houve ninguém que desistisse. O valor pago aos produtores quase triplicou”, enfatizou o social-democrata. “Não digo que não é necessário melhorar (...) mas vamos dar tempo ao tempo e com certeza que o setor da banana vai melhorar”, e apontou o dedo ao PS e JPP que vê como os “pais da morte da GESBA”.