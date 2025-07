Bom dia!

A candidatura liderada pelo social-democrata Luís Ferreira prescinde do apoio do CDS na corrida à Câmara de Machico. A rejeição é praticamente consensual e sabe o JM que a lista já está feita e não entra nenhum nome de outro partido. Conselho Regional do PSD acontece sábado, em Santa Cruz, e vai fechar dossier autárquico.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um evento de renome. Feira do Gado volta em força. Cartaz alargado e mais de 100 expositores para repor dignidade do evento que decorre de 11 a 13 de julho.

Saiba ainda que Rubina Berardo deixa de ser militante do PSD. Ex-deputada da Madeira na Assembleia da República desvinculou-se do partido da Rua dos Netos.

Ainda na política, Jorge Carvalho apresenta nomes de uma vez só. Equipa para a Câmara do Funchal está a ser preparada com reserva e será anunciada sem pressa.

Não perca ainda as Ocorrências: GNR apreende centenas de quilos de peixe no Porto Santo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!