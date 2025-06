O PSD considera que “todos os madeirenses vão pagar menos impostos”, após a aprovação do Orçamento Regional para 2025, “um orçamento que vem normalizar a vida política, a vida económica, a vida social na Região”. A declaração é de Brício Araújo, porta-voz da reunião que o Grupo Parlamentar do PSD Madeira teve, esta manhã, com o secretário regional das Finanças.

O parlamentar lembrou que “este orçamento terá grande impacto” e “é o primeiro de uma legislatura de quatro anos”, sendo de destacar “o desagravamento fiscal”. Aliás, importa reiterar que a Madeira esgota “o diferencial fiscal até ao sexto escalão”, com os salários brutos até 3292,23€ a pagar o IRS mais baixo do país e com “97% dos madeirenses (...) integralmente abrangidos pelas taxas mais baixas”.

Por outro lado, “torna-se fundamental afirmar que as pessoas que ganham mais terão, também, uma redução efetiva porque o IRS é um imposto progressivo”. Ora, com este Governo Regional, “todos os madeirenses pagam menos impostos” e há uma política de redução fiscal inequívoca, em que existe mais rendimento disponível para as famílias e para as empresas.

Brício Araújo chamou a atenção para o facto de não se poder “alinhar nos discursos da oposição que defende reduções fiscais irresponsáveis, que teriam impacto negativo na vida dos madeirenses”.

A propósito, o deputado social-democrata disse que “sendo este um orçamento que foi reconfirmado pelos madeirenses, que tiveram uma palavra clara em março, entendemos que a oposição não tem alternativa que não seja aprovar este orçamento, sob pena de não estar a respeitar a vontade dos madeirenses. Aliás, a oposição tem muita dificuldade em contestá-lo”.

O PSD reiterou, assim, o seu compromisso com a baixa fiscalidade, com a habitação, com a saúde, com a valorização das carreiras e com o aumento do rendimento disponível, através deste Orçamento Regional que será discutido, em breve, no Parlamento.