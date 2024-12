O PSD Caniço votou contra o Orçamento da Junta de Freguesia para o ano de 2025 por considerar que o mesmo “é demagogo, populista e não espelha a realidade das reais necessidades da freguesia”.

Tiago Coelho refere que os residentes no Caniço não compreendem como pode a Junta de Freguesia destinar 25% do seu orçamento para ser gasto em apenas duas festas e, por outro lado, alocar apenas 1% para apoio ao Desporto, ou seja, ignorando o trabalho que as instituições desportivas diariamente desenvolvem, acolhendo centenas de jovens nas varias modalidades, ocupando-os e possibilitando-lhes lazer, saúde e bem-estar.

Paralelamente, prossegue, a população do Caniço também não pode aceitar uma redução de 60% relativamente ao ano anterior no que respeita ao apoio social.

“A Junta de Freguesia, ao reduzir drasticamente a verba destinada à área social, vem reconhecer a boa politica do Governo Regional que, com a redução de impostos e com medidas de devolução de rendimento às famílias, tem permitido o crescimento da economia, mais liquidez para as famílias e a redução da taxa de desemprego, exatamente ao contrário do que pratica a JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz, onde cobra mais impostos e continua a cobrar taxas ilegais como a taxa de proteção civil”, sublinha.

Tiago Coelho que a rematar, refere, ainda, que este Orçamento demonstra uma vez mais que que o Presidente da Junta de Freguesia “está alheio da realidade, não está preocupado com os fregueses do Caniço, assim como não esteve ao defender a esquadra de Policia para a Freguesia de Santa Cruz, no acesso à praia da Cana Vieira ou ainda nas constantes falhas na recolha de lixo que diariamente são vistas pelos residentes”.