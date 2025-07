A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico tem projetada uma intervenção para devolver os dois sentidos de trânsito à estrada da Queimada, entre Água de Pena e Machico.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã no local, Hugo Marques, candidato à presidência da autarquia, adiantou que o projeto, que se propõe implementar no próximo mandato autárquico, além de resolver o problema da mobilidade rodoviária naquela zona, inclui também a criação de um passeio panorâmico sobre o mar e de estacionamentos na freguesia Água de Pena.

O candidato socialista, atual vereador com os pelouros do Trânsito, Planeamento e Ordenamento do Território na Câmara Municipal de Machico, salientou que esta ligação é uma obra essencial e que será feita tendo em atenção a garantia da segurança e do devido enquadramento paisagístico, de modo a salvaguardar os ecossistemas locais e a marca identitária que aquela encosta representa para Machico.

“A intervenção que nós propomos é perfeitamente enquadrada na paisagem, não é com projeções de betão, nem como amarrações”, explicou Hugo Marques, dando conta que será elevada a barreira de segurança entretanto criada depois da queda de pedras e implantada uma corrente arbórea para reforçar a proteção na zona.

O projeto da candidatura do PS prevê que todo o espaço atualmente ocupado pela faixa de rodagem e pelo passeio seja utilizado para a via propriamente dita, com as dimensões necessárias para a reposição dos dois sentidos de trânsito, sendo que, para além da linha da estrada, em toda a sua extensão, será criado um passadiço elevado sobre o mar, proporcionando mais um ponto de interesse turístico.

De acordo com o candidato do PS, serão também criados estacionamentos à entrada da freguesia de Água de Pena, o que poderá funcionar com um incentivo a que as pessoas possam ali estacionar as suas viaturas e vir até Machico pelo passeio pedonal panorâmico (o qual não terá qualquer impacto visual). Esta é, como salientou, uma opção viável para o dia a dia, mas também, particularmente, para os dias em que se realizam eventos com grande concentração de pessoas em Machico.

“A nossa ideia é resolver a questão da mobilidade, mas também criar mais uma atratividade para Machico, com este acesso pedonal e soluções de estacionamento que serão criadas em Água de Pena”, disse, acrescentando que esta intervenção se torna ainda mais premente pelo facto de o Governo Regional não ter cumprido a promessa de criar um acesso a partir da via rápida.