PS reivindica apoios para as bandas filarmónicas da Região

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reuniu-se, esta tarde, com a Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, tendo destacado a necessidade de estas coletividades serem mais apoiadas, tendo em conta o importante papel que desempenham na sociedade e na dinamização cultural das localidades.

No final do encontro, a deputada Patrícia Agrela destacou que as bandas filarmónicas têm um papel crucial no desenvolvimento cultural e social das diferentes freguesias e concelhos da Região, assinalando, em particular, o “envolvimento dos jovens nas atividades musicais por estas desenvolvidas”.

A parlamentar socialista apontou o facto de as “bandas filarmónicas terem elevados encargos financeiros, quer com a aquisição e reparação dos instrumentos musicais, quer, no caso daquelas que têm sede própria, com a manutenção das respetivas instalações, pelo que considerou fundamental que sejam criados apoios para ajudá-las a fazer face a estas despesas”.

Por outro lado, Patrícia Agrela apontou a necessidade de encontrar novas soluções que potenciem o movimento associativo, quer para atrair mais jovens para as bandas filarmónicas, quer mesmo dirigentes, que possam trazer novas formas de dinamizar estas associações, de modo a que estas possam “catapultar e promover a nossa identidade e a nossa cultura”.

“Nós temos de preservar a nossa identidade e, com isso, estaremos a salvaguardar os interesses da nossa Região”, reforçou a deputada socialista.