Num pedido de esclarecimento à intervenção inicial do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Victor Freitas, PS, exigiu esclarecimentos sobre as ações concretas que estão a ser implementadas para resolver o problema da habitação.

Durante a sessão da manhã, na Assembleia Legislativa, o socialista destacou que a Madeira apresenta os preços de habitação mais elevados do país, 30% acima da média nacional, enquanto os rendimentos dos madeirenses permanecem abaixo da média nacional.

O deputado questionou o Executivo sobre os objetivos específicos para além das habitações financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e se há previsão de reforço do Orçamento de Estado para a construção de habitação na Madeira.

O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.