Paulo Cafôfo disse hoje que já sente “vergonha” da forma como a Madeira tem sido notícia, por causa da crise política, e voltou a afirmar que “as ameaças” do Governo, sobre a paralisação da atividade económica e social na Madeira, são um “atirar areia para os olhos madeirenses”.

Na sessão plenária de encerramento do debate do Programa do Governo, Paulo Cafôfo considerou que “não estão reunidas as condições para dar o voto de confiança” ao Programa do Governo, o que quererá dizer que o PS votará contra a proposta.

“Neste momento, o presidente do Governo é um empecilho à estabilidade da Região”, continuou, e apesar de ser “um defensor da presunção de inocência”, diz não compreender porque Miguel Albuquerque “não faz tudo para esclarecer, como fez António Costa, e levanta a imunidade parlamentar”.

“Está a usar o povo para proteger-se”, atirou. “Mesmo que essa crise política seja ultrapassada, a instabilidade vai continuar porque o processo judicial ainda está no início”.