PS lamenta atraso de seis meses na atribuição de bolsas de estudo em São Martinho

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de São Martinho denunciou, hoje, o atraso de seis meses na atribuição de bolsas de estudo por parte da Junta de Freguesia, aos estudantes que frequentam o ensino superior.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, neste que é o mês em que muitas das faculdades do país fazem a bênção das fitas dos seus estudantes finalistas, a Junta de Freguesia de São Martinho continua sem atribuir qualquer bolsa de estudo relativamente ao presente ano letivo, uma situação que os socialistas condenam, lamentando a “inércia do executivo do PSD”, que “está a prejudicar seriamente a vida das famílias cujos filhos frequentam o ensino superior”, ainda mais quando o ano letivo está praticamente no final.

De acordo com Cátia Vieira Pestana, vogal na Assembleia de Freguesia, “não há qualquer justificação para a lentidão no desbloqueio destas verbas aos bolseiros da freguesia de São Martinho, ainda mais por este executivo dispor de mais verbas do que os anteriores, conforme costumam se vangloriar”.

A socialista refere que, para os 40 estudantes, este teria sido um apoio importantíssimo, num período em que os orçamentos das suas famílias são bastante afetados com a despesa que o ensino superior acarreta.

O PS solicita, assim, ao executivo liderado por Marco Gonçalves que seja mais rápido a cumprir o que prometeu, uma vez que as candidaturas já foram submetidas há cerca de seis meses.