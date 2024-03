“PS falhou com a autonomia”, considera Vera Coelho

No arranque dos trabalhos no plenario madeirense, Vera Coelho subiu ao palanque para dar conta das expectativas do PSD em relação ao futuro próximo esperando alterações de tratamento por parte da República.

“O PS falhou com a autonomia, a memória não apaga a forma como a governação socialista tratou a Madeira”, expressou a deputada da maioria.

Agora “importa ver as políticas que aí vêm, queremos as regiões autónomas com projectos comuns ao País”, disse.

“Espero que esta legislatura seja um caminho de esperança para os portugueses, para todos”, acentuou.

Vera Coelho lembrou os tempos recentes em que no seu entender tal não terá sucedido, em que “ser da ilha sempre foi de descontinuidade”.