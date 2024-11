O Partido Socialista (PS), na voz de Jacinto Serrão, considerou que a proposta de alteração do artigo 120° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, visando o pagamento do IMI em cinco prestações anuais para casos em que o valor seja superior a 100€, da autoria do JPP, “é banha da cobra porque não reduz o IMI e é só pagar de forma mitigada em 5 prestações”, observou Jacinto Serão.

O socialista lembrou uma proposta apresenta pelo PS de diminuição do IRS em 30% em todos os escalões e que o JPP absteve-se, “inviabilizando a proposta do PS”.