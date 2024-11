Carlos Fernandes, do PSD, dirigiu-se a Paulo Cafôfo, depois deste ter afirmado que é preciso reconhecer, de uma forma vincada, que Edmundo Gonzalez Urrutia foi eleito presidente da Venezuela e que o Estado Português deve reconhecer essa eleição.

O social-democrata disse que não podia compactuar com “hipocrisia”, lembrando que a IL apresentou um diploma idêntico na Assembleia da República e que os deputados do PS pelo círculo da Madeira votaram contra.

Carlos Fernandes reconheceu que o PSD também votou contra, uma decisão com a qual disse não concordar. Paulo Cafôfo admitiu que também não concordou com o voto do seu partido a nível nacional.

Na intervenção de Lina Pereira, do JPP, a deputada manifestou o seu apoio à a proposta do IL, contra a ditadura que se vive na Venezuela, cujo presidente eleito foi mandado prender pelo regime de Maduro e, antes, foi impedida a candidatura de Maria Corina Machado.

Também Mónica Freitas expressou que vai acompanhar a proposta de Nuno Morna, considerando que é necessário dar apoio e atenção aos venezuelanos que tentam entrar em Portugal. O PAN espera que haja uma intervenção conjunta dos países da União Europeia visando o reconhecimento de Edmundo Gonzalez Urrutia.