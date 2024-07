Do Partido Socialista (PS), a deputada Sancha Campanella interveio para afirmar que o Orçamento “não ousa combater a precariedade laboral”, esclarecendo que as verbas “inscritas no Orçamento são manifestamente insuficientes para garantir o património edificado”.

A socialista advogou que o governante se esqueceu da Capela de Nossa Senhora da Conceição, em Câmara de Lobos, que necessita de trabalhos de restauração urgentes. O mesmo para o Solar de Nossa Senhora da Piedade, no Jardim do Mar e para o Fortim do Porto Novo.

Apostar na descentralização descrita por Jesus para a socialista é impossível, dado que parte dos investimentos são no Funchal, frisando “museus invisíveis e promessas por cumprir”.

Acontece hoje, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional.

Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.