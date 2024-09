“Se dúvidas ainda pudessem existir, fica agora claro aos olhos de todos os madeirenses que o Governo Regional não está interessado em desenvolver esforços para que a ligação marítima via ‘ferry’ entre a Madeira e o continente volte a ser uma realidade”.

É desta forma que o presidente do PS-Madeira reage às declarações do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, ao JM-Madeira, em que garante que o Governo Regional não vai subsidiar uma operação ‘ferry’ e defende ser responsabilidade da República lançar um concurso que assegure a continuidade territorial.

Paulo Cafôfo refere que, mais uma vez, fica à vista de todos que o Governo Regional e o PSD “só ressuscitam o dossiê ‘ferry’ quando lhes dá jeito para fins eleitoralistas”, mas, depois, “a verdade acaba por vir ao de cima e o que se comprova é que tudo se tratou de manobras para enganar os madeirenses”.

O líder socialista critica o Executivo madeirense por se limitar a empurrar para a República um assunto que é de grande importância para a Região, não equacionando sequer assumir qualquer responsabilidade nesta matéria, quando “deveria ser o primeiro interessado em que esta operação se concretizasse”, para que os madeirenses possam ter uma alternativa na sua mobilidade para fora da Madeira, nomeadamente para o continente português.

Paulo Cafôfo lembra que, nos verões de 2018 e 2019, antevendo as eleições regionais daquele ano, o Governo Regional subsidiou a ligação marítima, mas, passado o ato eleitoral, tendo-se mantido no poder, deixou cair por terra esta aspiração dos madeirenses. Já este ano, e perante o clima político que levou à queda do Governo e à convocação de eleições antecipadas – nas quais o PSD perdeu a maioria absoluta e precisou de recorrer a acordos de incidência parlamentar para se manter no poder – o tema ‘ferry’ voltou ao Programa de Governo, mas, pasme-se, poucos dias depois, não foi incluído no Orçamento Regional para 2024. “Tudo isto só vem mostrar que o Governo Regional está a brincar com os madeirenses”, dispara o presidente do PS-Madeira.

O facto de o Executivo madeirense empurrar esta questão para o Governo da República também merece um comentário de Paulo Cafôfo, que acredita que o assunto vai cair em saco roto, tendo em conta o já conhecido clima de tensão existente entre o primeiro-ministro e o presidente do Governo Regional.

O líder dos socialistas madeirenses sublinha que o dossiê ‘ferry’ é da maior importância para a Região, quer para o transporte de passageiros, quer de mercadorias, e lembra que, no passado mês de junho, o PS-M entregou uma proposta no parlamento regional para a abertura de um concurso público internacional para a concessão da marítima entre a Região e o Continente.